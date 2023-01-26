Мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей создадут в Москве

Крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей планируется построить в Москве. Как пишут «Известия», реализовать проект предполагается за три года.

Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») – ПК «Салют» и «Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева».

«В четырех корпусах общей площадью более 77 тыс кв. м ОДК развернется производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В», – сообщил источник издания.

Базовой площадкой для комплекса выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного. Туда перенесут производство «ММП им. В.В. Чернышева», которое сейчас расположено в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха, добавил источник.

В «Ростехе» и пресс-службе ОДК подтвердили эти планы. В госкорпорации добавили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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