Строителя придавило насмерть стальной фермой на западе Москвы

Рабочий погиб сегодня на строительном объекте, расположенном на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На строительном объекте на Востряковском шоссе погиб рабочий. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения получил травмы при передвижении металлических конструкций», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube