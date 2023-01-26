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Четверг, 26 января 2023, 17:04 мск

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Строителя придавило насмерть стальной фермой на западе Москвы

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Рабочий погиб сегодня на строительном объекте, расположенном на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На строительном объекте на Востряковском шоссе погиб рабочий. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения получил травмы при передвижении металлических конструкций», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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