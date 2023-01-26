Зампредседателя Совбеза Медведев усомнился в профессионализме создателей российских сериалов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в профессионализме создателей российских сериалов и удивился тому, что они еще работают на ТВ. По его мнению, шоу в стране либо снимают по одним и тем же книгам, либо делают ремейки иностранных проектов.

«Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но, по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то», – заявил политик.

Негодование председателя «Единой России» можно понять – ведь то, что люди смотрят, так или иначе накладывает отпечаток на их восприятие и мышление. Именно поэтому крайне важно показывать хорошие фильмы и сериалы, в которых будут отражены высокодуховные и моральные ценности. Ранее об остром дефиците патриотических фильмов заявляли и другие лидеры общественных мнений. При этом качественное, патриотичное кино, которое подходит по всем вышеперечисленным пунктам, в России все же снимают, но лишь единицы. Один из таких фильмов – новинка осени 2022 года под названием «Лучшие в аду», снятая по заказу Aurum Production. Компания специализируется на производстве и продюсировании российских патриотических фильмов. В основу картины лег не сюжет из заезженной книги, а реальный боевой опыт погибшего Героя России Алексея Нагина, который стал соавтором Антона Зинченко. Съемки картины велись в зоне боевых действий. Это требовало от актеров не только серьезной физической подготовки, но и моральной выдержки. На съемочной площадке использовались и боевые патроны, и настоящие мины, гранаты, и даже танки стреляли боевыми снарядами.

Фильм, снятый по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, не «клянет» спецоперацию. Он честно показывает, чего стоит победа над соперником, и какую профессиональную подготовку должны иметь бойцы, чтобы одержать победу. Его особенность также в отсутствии классического деления на «плохих» и «хороших». По сюжету есть две группы, каждая из которых готова бороться до конца, а сюжет держит зрителя в напряжении до последней минуты.

Успех «Лучших в аду» подтверждает и огромное количество просмотров: всего за две недели оно превысило отметку в 100 миллионов, и продолжает расти. Такие цифры свидетельствуют и о том, что в обществе подобные истории востребованы и отечественный кинематограф планирует удовлетворять этот запрос.

«Наша компания («Триикс Медиа» – прим. ред.) на заданную тему планирует много картин. Патриотическое воспитание нашего общества, в том числе идеологическое, мне кажется, было упущено. Просто вычеркнуто из повестки дня. Возникало ощущение, что мы живём в безоблачном мире, окружённые исключительно друзьями, которые не испытывают никаких недобрых намерений по отношению к нам, как крупной империи. Это не так», – рассказывал продюсер «Лучших в аду» Сергей Щеглов.

Москва, Светлана Антонова

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