Бывшие руководители банка «Нефтяной Альянс» обвиняются в хищении почти 4 миллиардов рублей

Бывшие руководители коммерческого банка «Нефтяной Альянс» предстанут перед судом по обвинению в хищении более 3,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемые, занимая должности председателя правления КБ «Нефтяной Альянс» и президента банка, используя свое служебное положение, организованной группой с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств кредитной организации путем обмана, в декабре 2016 года приискали 9 физических лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, от имени которых организовали изготовление кредитных заявок и иных документов, а также их последующую передачу в банк для осуществления операций по выдаче наличными денежных средств», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате банк перечислил более 2,3 млрд рублей на лицевые счета фиктивных заемщиков, которые соучастники преступления обналичили и похитили.

Кроме того, обвиняемые через подконтрольные организации организовали выпуск неликвидных векселей, которые затем были предъявлены в банк к оплате.

«В марте 2017 года обвиняемые перевели более 1,5 млрд рублей на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, выступающих в качестве векселедержателей, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, совершили их хищение», – добавили в прокуратуре.

Вину обвиняемые не признали, отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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