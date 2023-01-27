«Прачечная» для коллективного Запада: отмывание денег на Украине ведется в мировых масштабах

Коллективный Запад превратил Украину в гигантскую «прачечную», через которую разворовывается выделяемая Киеву финансовая, военная и гуманитарная помощь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, ряд отставок в украинской элите после визита в страну главы ЦРУ США Уильяма Бернса может быть приурочена к анонсированному аудиту выделяемых Киеву средств в рамках начавшейся в США кампании по выборам президента.

«Западная финансовая, военная, гуманитарная помощь Украине стала источником процветающей в стране, как ее называют, коррупцией. Коррупция – это другое совершенно. Почитайте, это знаете, когда есть законы, когда есть контролирующие органы… Это, конечно, никакая не коррупция в том смысле, в котором все понимают этот термин. Это просто создание на протяжении многих лет «прачечной» для коллективного Запада по выводу ресурсов, по перенаправлению денег, возможностей со счетов на счета», – констатировала Захарова.

Представитель МИЛ РФ напомнила, что много лет Москве говорила об этом, приводя фактические подтверждения. «Да, произносят слово коррупция. Но давайте ставить его с такой маленькой звездочкой сноской и говорить о том, что в контексте Украины – это настоящий бандитизм», – отметила она.

«Эта самая помощь западная, она, собственно говоря, и является кровеностной системой, питательной средой для этого самого процветающего бандитизма. Масштаб этой коррупции, вообще на данный момент не поддается никакому анализу, настолько это зашкаливающие показатели. Это десятки миллиардов долларов, евро, различных валют. Это только в виде непосредственной денежной помощи, которая непонятно, куда доходит, непонятно, где оседает. Ну понятно, что в этой схеме задействовано огромное количество людей, которые выдают желаемое за действительное, а на самом деле просто разворовывают эти деньги в мировых масштабах. Равно как и с техникой – пишется одно, поставляется другое, а иногда вообще ничего не поставляется», – пояснила Захарова.

Как полагает представитель МИД РФ, ряд отставок в украинской элите после неофициального визита главы ЦРУ США может быть связан с предстоящими выборами американского президента. «США в предвыборном угаре начали ставить вопрос об аудите – о том, чтобы придать этой системе хоть какую-то прозрачность, упорядоченность, хоть какой-то отчетик бы написать… Впереди же выборы. Люди же спросят – где это все», – отметила она.

«Всем им (чиновникам, отправленным в отставку на Украине) инкриминируется казнокрадство и мошенничество с бюджетными средствами. Какое казнокрадство и мошенничество? Да о чем вы говорите? Это что эти вот 20-30 человек и все? Это схема, которая была отработана еще до их прихода во властные структуры. Когда в течении недели в тех же самых банках оседали средства, отправленные из западных государств, они просто прокручивались через Украину и возвращались обратно на соседние счета, а иногда даже на те же. И все прекрасно знали», – подчеркнула Захарова, отметив, что США таким образом пытаются держать руку на пульсе Украины – «пульса нет, но руку держат».

Москва, Мария Соколова

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