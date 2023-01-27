Трехлетний москвич едва не потерял ногу после контакта с ядовитой медузой

В Москве врачам удалось сохранить ногу трехлетнему мальчику, которого во время купания в море ужалила ядовитая медуза. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Родители привезли ребенка в Москву спустя неделю после укуса с сильнейшим отёком ноги, нарушениями микроциркуляции и высокой температурой. Ему грозила ампутация, пояснил заведующий отделением токсикологии стационара Филатовской больницы Дмитрий Долгинов.

«Ожог от медузы похож на укус ядовитых змей, и схема лечения в таких случаях не слишком отличается: это всегда нейтрализация гемолитического яда, борьба с общей интоксикацией и аллергической реакцией. В данном случае всё усугублялось развивающимся тромбозом. Ребёнок поступил к нам через неделю после укуса. Много времени было упущено. Но мы ударно применили комплексное медикаментозное антитромботическое лечение, методы детоксикации, улучшили оксигенацию тканей с помощью баротерапии. И всё получилось», – рассказал завотделением.

Как отметили в депздраве, маленькому пациенту понадобилась также помощь детского психолога, поскольку у него появился страх наступать на больную ногу.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его уже выписали домой. Мальчику регулярно проводят процедуры массажист и специалист по лечебной физкультуре Центра медицинской реабилитации Филатовской больницы. Он почти полностью восстановился после случившегося, хотя медицинские осмотры несколько месяцев ему еще будут необходимы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»