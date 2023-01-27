Нидерланды «забыли» историю: Захарова объяснила, почему России запретили участвовать в мероприятиях памяти жертв Холокоста

Нидерланды в очередной раз решили переформировать историческую правду, отозвав приглашение представителей России на мероприятия памяти жертв Холокоста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Во многих странах 27 января, в Международный день памяти Холокоста, пройдут памятные мероприятия, в том числе и в Нидерландах. Однако в этой стране, а это, к сожалению, государство, которое стало передовиком по антироссийским и антиисторическим инновациям, решили переформировать историческую правду в очередной раз», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что Нидерланды забывают, кто освободил Европу от фашизма, и решили «запретить участвовать в мероприятии» России, которая «десятилетиями пытается отстоять память героев, которые освобождали Освенцим».

«Мы обязаны беречь священную память о событиях Второй мировой войны. Память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя освобождения тех, над кем издевались, заслуживает не меньшей почести», – подчеркнула Захарова.

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В 1945 году этот день Красная армия освободила один из крупнейших нацистских концлагерей Освенцим.

Москва, Мария Соколова

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