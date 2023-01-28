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Суббота, 28 января 2023, 18:00 мск

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Пригожин заявил о низком уровне авторитета Стрелкова среди участников СВО на Украине

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что среди всех участников СВО авторитет бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) находится ниже уровня городской канализации.

По его словам, Стрелков может попасть в ЧВК «Вагнер» только двумя путями: по совету командиров и его лично, либо пойти добровольно простым штурмовиком и добиваться командирского места, завоевывая авторитет, который у экс-министра обороны очень низкий.

«Авторитет у Стрелкова, могу честно сказать, среди бойцов ЧВК «Вагнер», да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, даже не ниже плинтуса, а ниже городской канализации. Так что добро пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив!» – цитирует предпринимателя пресс-служба компании Конкорд.

Ранее Пригожин рассказал, что если Стрелков захочет вступить в ЧВК «Вагнер», то он должен связаться с Героем России Андреем Трошевым, который назначен ответственным за прием бывшего министра обороны ДНР в формирование.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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