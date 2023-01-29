«Другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы»: Пригожин подтвердил обнаружение тел наемников в Бахмуте

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию об обнаружении в Бахмуте тел иностранных наемников, которых обезглавила украинская армия.

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами», – рассказал подробности он.

Предприниматель пообещал передать тела погибших и другие доказательства в следственные органы. По словам Пригожина, это произойдет в ближайшее время.

Ранее стало известно об освобожденном «вагнеровцами» селе Благодатное. Расположенный под Бахмутом населенный пункт полностью зачищен от украинских формирований, и бойцы готовы двигаться дальше для освобождения гражданского населения Донбасса.

Москва, Светлана Антонова

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