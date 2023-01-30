Промышленность возглавила в Москве список отраслей с самым высоким спросом на сотрудников

Промышленность заняла в столице лидирующую позицию среди отраслей с самым высоким спросом на сотрудников в 2023 году. Как сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в список также вошли сфера услуг, ретейл, в том числе интернет-торговля, транспорт и логистика, ИТ.

«В агрегированной базе службы занятости населения доступно около 400 тысяч актуальных вакансий для кандидатов с различным уровнем образования, опытом работы и квалификацией. Высокий спрос на персонал в промышленной отрасли – главный тренд 2023 года. Лучшие предприятия Москвы активно набирают в команды средне- и высококвалифицированных представителей рабочих профессий и специалистов инженерно-технического профиля», – рассказал глава департамента Евгений Стружак.

Наиболее востребованными специалистами в промышленной сфере в 2023 году стали монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари механосборочных работ, операторы станков с числовым программным управлением, сборщики, фрезеровщики, сварщики и специалисты по техническому контролю. Заработная плата представителей таких профессий напрямую зависит от уровня квалификации и в среднем составляет 150 тысяч рублей.

Будущим сотрудникам также предлагают такие бонусы, как добровольное медицинское страхование, квартальные и годовые премии по результатам работы, компенсация расходов на транспорт и питание, дотации на аренду жилья, льготные программы кредитования, абонементы в фитнес-клубы и другие привилегии.

«В текущем году также сохраняются прежние тенденции: высокий спрос на новых сотрудников отмечается и в сфере услуг. Так, наиболее востребованными являются специалисты по работе с клиентами, повара, официанты, бариста и представители индустрии красоты. Ретейлеры ищут продавцов, администраторов торговых залов, товароведов, мерчандайзеров, кладовщиков, комплектовщиков и сборщиков заказов», – добавил Стружак.

Он также отметил, что с развитием рынка электронной коммерции растет потребность в специалистах по маркетплейсам и менеджерах интернет-магазинов. Работодатели из транспортно-логистической отрасли ведут подбор специалистов по транспортной логистике, водителей различных категорий, операторов связи, машинистов электропоездов и экспедиторов. А в сфере ИТ сохраняется высокая потребность в специалистах по кибербезопасности, инженерах компьютерной обработки информации, экспертах в области информатики и вычислительной техники и графических дизайнерах. 70% вакансий в агрегированной базе службы занятости города – это предложения от компаний из всех вышеперечисленных трендовых отраслей.

Москва, Андрей Дорофеев

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