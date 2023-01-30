Командир ополчения Игорь Безлер рассказал о побеге Стрелкова из Славянска в багажнике «Амарока»

После сдачи Славянска украинским силам Игорь Стрелков бежал из города в Горловку в багажнике внедорожника, обложившись бронежилетами. Об этом рассказал командир Народного ополчения Донбасса Игорь Безлер. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале журналиста Константина Долгова.

Telegram: ВИДЕО. Интервью

По словам Безлера, известного под позывным «Бес», порядка тысячи человек во главе с Гиркиным оставили Славянск. Все они вышли в Горловку.

«Почему никто об этом не знал? Я пятого числа узнал по докладу командира поста, когда он [Игорь Стрелков] как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника «Амарока». Он долго в Интернете рассказывал, что он приехал на БТР, но в итоге БТР оказался багажником «Амарока», где под бронежилетами лежало тело Гиркина», – заявил он.

Игорь Безлер назвал самой большой глупостью того времени оставление Славянска. Он подчеркнул, что тяжелого штурма Бахмута (до 2014 года – Артемовск), который сейчас ведут подразделения ЧВК «Вагнер», можно было избежать, если бы Стрелков тогда не струсил.

«Он говорит: нельзя было Славянск удержать. Можно. Потому что все силы со Славянска после его отхода (со Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки) они все подошли к Горловке. Горловке два с половиной месяца была в окружении, но ничего. Выстояла, до сих пор стоит», – добавил он.

Командир Народного ополчения Донбасса рассказал о преступлениях подчиненных Гиркина. Его люди, придя в Горловку, принялись грабить местных жителей и мародерствовать. В некоторых случаях доходило до угона автомобилей, за что некоторые из них были арестованы.

Игорь Безлер обвинил Стрелкова в финансовых махинациях. Подтверждений связи Гиркина с украинским олигархом Ринатом Ахметовым он привести не смог, однако рассказал о ряде других случаев.

«Первый эпизод – это 20 000 долларов, которые он передал в Москву и через помощника Пономарева, который был на обратном пути арестован в Донецком аэропорту. Ну, и второй случай, когда мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги со Славянска и Краматорска, там, порядка 260 000 [гривен]. Я эти деньги лично привез и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским (оружие мы себе забрали). Потом узнавал через своих ребят, которые группа «Крым», никто зарплат и денег не получил. Вот два эпизода. Про эти могу сказать точно. Эти деньги были, и куда они делись – я не знаю. Все остальное – слухи, разговоры, ничего сказать не могу, а вот про это могу сказать точно», – поделился он.

Ранее после критики в адрес «Оркестра» предприниматель Евгений Пригожин предложил экс-министру обороны ДНР отправиться на передовую, чтобы доказать свою позицию. Однако Игорь Стрелков отказался вступить в ряды ЧВК «Вагнер».

Москва, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»