США скрывают за шумом вокруг танков более серьезную провокацию

Поставки американских танков на Украину не способны изменить ситуацию в зоне боевых действий, а за шумихой вокруг отправки бронетехники для ВСУ может скрываться более серьезная провокация. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его оценке, последние события, связанные с Ираном, настораживают на фоне стремления США нанести России серьезный ущерб.

Как считает парламентарий, американцы вполне могли пойти на большой блеф с «Абрамсами», чтобы все остальные Украине свои танки отдали. «Сейчас не та ситуация, когда им надо кого-то «разводить», – пояснил Гурулев в эфире «Соловьев Live», отметив, что Германия и Франция, как Украина, в настоящее время находятся «на внешнем управлении»

Парламентарий полагает, что в шумихе вокруг поставок на Украину западного тяжелого вооружения танки не главное. «Даже 300 танков погоду не сделают. Надо обратить внимание на количество высокоточных боеприпасов к HIMARS, 155-миллиметровым гаубицам, на артиллерийские системы, на количество боеприпасов», – полагает он.

«Какого черта 300 тысяч боеприпасов едут из Израиля на Украину? Последнее признание израильтян, что они тихо помогают Украине должно вообще нас сильно сторожить, а события в Иране – тем более. Да, если конфликт разгорится, то американцы отвлекут свои силы, но не надо забывать, что сегодня Иран – наш приличный союзник. Наверное, для нас важно, чтобы Иран не просто выжил, а дальше мог развиваться, обеспечивать свою безопасность от Израиля. Посмотрим, что будет дальше», – отметил депутат, не исключив, что Россия в такой ситуации может оказать военно-техническую поддержку Ирану для противодействия геополитическим противникам.

При этом Гурулев выразил уверенность, что «за танковым шумом скрывается что-то более важное». «Наша разведка работает… наверное, все моменты просчитываются», – заключил Гурулев.

Ранее сообщалось, что американские танки Abrams будут доставлены на Украину либо в конце 2023 года, либо, максимум, начале 2024 года.

В Иране накануне беспилотники атаковали ряд военных объектов. Западная пресса сообщила, что за ней может стоять Израиль. Ближневосточные СМИ полагают, что к атаке причастна авиация США.

Москва, Мария Соколова

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