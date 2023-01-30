Водитель большегруза проведет почти четыре года в колонии за нападение на контролера столичной парковки

Суд вынес обвинительный приговор водителю грузовика, который из-за нежелания платить за парковку напал на женщину-контролера. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 14 сентября 2022 года Виталий Добровольский, находясь около д. 3 по ул. Новая Дорога, не желая производить оплату за осуществленную им парковку большегрузного автомобиля Scania, в ответ на законные действия старшего контролера-ревизора государственного казенного учреждения города Москвы «Администратор московского парковочного пространства», которая в соответствии с должностными обязанностями осуществляла фиксацию фактов нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, применил к ней насилие неопасное для жизни и здоровья», – говорится в сообщении ведомства.

Водитель нанес женщине удары в область спины, публично сопроводив свои действия грубой нецензурной бранью.

В связи с этим суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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