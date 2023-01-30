Кризис системы управления и деградационные изменения – эксперт о перспективах российской экономики

Развитие отечественной экономики тормозят структурные проблемы в системе управления, которые созданы при участии коллаборантов в органах российской власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, дефицит бюджета при нынешней финансовой политике превысит запланированный на 2023 год уровень примерно в два раза.

«Заложено (дефицита бюджета), действительно, 3 трлн (рублей). Но уже совершенно четко понятно, что цифра будет в районе 5,5-6,5 трлн рублей. Это абсолютно расчетные цифры, которые заложены уже в самом бюджете, – это и цифра отсечки, и новое бюджетное правило, и сумма, которая должна быть изъята у экспортеров в размере 8 трлн», – пояснил Потапенко.

Экономист обратил внимание, что увеличение дефицита бюджета связано, в том числе, с «деградационными изменениями в экономике». «Поставляем мы через третьи страны товар себе с убытком. То бишь, сейчас вся нефтегазовая, химическая, энергетическая отрасли, попросту говоря, накапливают убытки, которые будут покрываться как раз из вот этих кубышек…» – уточнил он, отметив, что речь идет не только о Фонде национального благосостояния, но и девальвации рубля и банкротстве крупных предприятий.

Как считает Потапенко, удержать дефицит бюджета на уровне три трлн рублей вряд ли получится. «Именно по причине того, что прошлый год уже показал неумение, как минимум, в пять раз… Это из разряда, какие будут новые фантастические идеи – покрасим коровник в красный цвет, потом – в зеленый. Это анекдот еще времен Советского союза был – партноменклатура развлекалась, поскольку у нее зарплата 5-го и 20-го – «деньги в тумбочке». Они никоим образом не отвечают за результаты бездарные экономической, правовой, юридической и прочие реформы. Они все время на коне. У нас структурная проблема управления. Она началась не вчера и позавчера, она продолжается и будет продолжаться, потому что старую собаку новым трюкам не научишь», – заявил он.

Как полагает экономист, кризис наверняка будет обостряться. «Мы не производим и не производили ничего, технологии – штука международная. Я вижу не только сокращение потребительского спроса, который есть, я вижу производства энергии, а это интегральный показатель остановки заводов-пароходов и всего остального. Точно такие же падения у металлургов. Я только что привел пример кризиса, он не кризис, он достаточно обоснованно созданный искусственно российскими исключительно руками, теми, что мы ошибочно называем государство… Эта система управления феодальная», – полагает он.

«22 год прошел на запасах и на допусках, которые есть в системе координат, в системе управления. 23-й год сложнее, чем 22-й, но он легче, чем 24-й, потому что сейчас система идет как-бы без смазки, без ничего. Про внутренние инвестиции осталось понять, откуда эти деньги взять, потому что кубышка опустеет существенно быстрее, чем можно было. А самое главное, ключевой вопрос в том, а кто будет продавать нам все эти технологии? Напомню, что СССР было построено на примитивном грабеже сначала Российской империи, когда были раскулачены, вернее расстреляны промышленники и предприниматели, потом на их ограбленное имущество сюда было завезено исключительно американское оборудование и американские инженеры спроектировали абсолютно все заводы, которые находились на территории бывшего СССР, частично там чуть-чуть европейцы подключились… И мы сейчас переживаем такой же этап гоп-стопа, только в нынешней итерации… В этом ничего экстраординарного. Такая прекрасная территория последние более чем 100 с лишним лет, на которой присутствуют коллаборанты в органах власти», – заключил Потапенко.

Москва, Мария Соколова

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