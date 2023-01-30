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Понедельник, 30 января 2023, 18:17 мск

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Новому послу США в Москве напомнили о необходимости соблюдать российские законы

Фото: официальный сайт МИД России

В ходе получения верительных грамот от нового посла США в Москве Линн Трейси в российском министерстве иностранных дел напомнили американскому дипломату о необходимости соблюдать законы РФ и придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МИД России.

«Было подчеркнуто: российская сторона ожидает, что посол в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как отметили в министерстве, в ходе беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, «резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона», главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями.

В пресс-релизе, выпущенном посольством Соединенных Штатов в России при этом указано, что Трейси «начинает свою работу в Москве, уделяя особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности».

«Она будет выступать за обеспечение безопасности и справедливого обращения со всеми гражданами США, задержанными в России», – добавили в американской дипмиссии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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