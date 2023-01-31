Грабитель отбился от троих охранников, чтобы вынести из магазина на Новом Арбате тушь для ресниц

Столичные полицейские задержали налетчика, ограбившего парфюмерный магазин и сумевшего вырваться из рук троих охранников торговой точки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию Москвы поступило сообщение об ограблении парфюмерного магазина, расположенного на улице Новый Арбат. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что посетитель торговой точки, взяв со стеллажа несколько флаконов с туалетной водой и тушь для ресниц, спрятал товар в карманы верхней одежды и направился в сторону выхода», – говорится в сообщении ведомства.

Охранники заметили кражу и попытались остановить мужчину. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление и нанёс им несколько ударов, после чего скрылся в неизвестном направлении вместе с похищенным. Ущерб составил свыше 8 700 рублей.

Получив приметы грабителя сотрудники угрозыска и оперативники установили его личность и задержали п на Ленинградском шоссе. Им оказался 22-летний житель столицы.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Москва, Андрей Дорофеев

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