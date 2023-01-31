Иностранец выманил почти 25 млн рублей под видом помощи в покупке или продаже машин

Столичные полицейские предъявили обвинение уроженцу одного из государств ближнего зарубежья, выманившему у своих жертв крупные суммы под видом оказания содействия в покупке или продаже авто. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленник в Интернете разместил объявление о содействии в покупке автомобилей в Казахстане и дальнейшем перегоне в столицу. В ходе встреч с гражданами, обратившимися к нему за помощью, он получил от них денежные средства за предлагаемые услуги, однако взятые на себя обязательства не исполнил», – говорится в сообщении ведомства.

Ещё две преступления были совершены под предлогом оказания содействия в реализации машин. В частности, один из потерпевших передал аферисту свою иномарку стоимостью 4,2 млн рублей. Мошенник по поддельным документам продал её, а вырученные деньги оставил себе.

Московские полицейские задержали злоумышленника в Нижегородской области.

«Похищенными денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению. Один из проданных мошенником автомобилей найден и вскоре будет возвращён законному владельцу», – добавили в пресс-службе.

Всего от действий мошенника пострадали шесть человек, которым был причинён ущерб на сумму свыше 24 млн рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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