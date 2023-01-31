Москвичи в прошлом году называли детей Теодорами, Николеттами и Забавами

Более 10 тысяч различных имен детей было зарегистрировано в российской столице в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника городского управления ЗАГС Светлану Уханеву.

«Для новорожденных москвичи в 2022 году чаще всего выбирали имена Александр – так назвали 2335 мальчиков – и София (Софья) – имя дали 2762 девочкам. Имя Александр является самым популярным уже 30 лет, только в 2012 году первую позицию заняло имя Артем. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, эти имена неизменно являются самыми популярными с 2015 года», – рассказала Ухинева.

Среди девочек, по ее словам, второе и третье место по популярности также с 2015 года занимают имена Мария и Анна. Москвичи стали на 15% чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков именем Мирослав, на 11% – Леон и на 8% – Борис. В 2022 году именем Афина назвали на 20% больше девочек, чем в 2021 году, также выросла популярность имени Ангелина: так в 2022 году назвали на 14% больше.

Именем Серафим в 2022-м в Москве назвали 77 мальчиков. Для 51 малыша московские родители выбрали древнегреческое имя Теодор. Именем Кристиан названы 23 мальчика, имя латинского происхождения Максимилиан дали 17 малышам, а Гектор – еще девяти.

Помимо этого, мальчиков в Москве называли и славянскими именами Добрыня (51 ребенок) и Яромир (33 ребенка). Также в 2022 году новорожденных называли именами Марс (15 малышей) и Алмаз (11 человек).

Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.

Девочек в 2022 году называли цветочными именами: 106 москвичкам дали имя Лилия, еще 27 девочек назвали Розами, пятерых – Астрами и одну – Лавандой. Среди женских имен встречались и необычные, такие как Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, а также Фелиция, Агриппина и Венеция.

Юным москвичек также дали имена Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани и Бриллиант. Также трем девочкам дали необычные двойные имена Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

Москва, Андрей Дорофеев

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