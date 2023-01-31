«Вопросов больше, чем ответов»: параметры ГОСТа для гостиниц «всё включено» остаются загадкой

Закрытость разработки и параметров нового ГОСТа по введению в российских гостиницах стандарта «всё включено» и «ультра всё включено» создает риски, что новый механизм не будет работать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты туристической отрасли на «круглом столе» в Москве. По их оценке, новые правила не приведут к увеличению числа отелей уровня 4-5 звезд, но могут повлиять на рост цен в этом сегменте.

Выступая на «круглом столе, разработчик ГОСТа Лилия Биткулова со своей стороны пояснила, что новый стандарт прописывает требования по питанию и услугам, в том числе, для детей, а также наличие поблизости водоема. По ее словам, новый стандарт будет введен с 30 июня по желанию гостиниц. «Это нормативный документ как основа, как методика, которая позволит развивать данный вид услуги. И здесь уже, скорее всего, должна появиться после его введения аналитика, статистика, обратная связь от объектов, которые или оказывают такие услуги «всё включено», «Ультра всё включено» или планируют, имея инфраструктуру, или новые объекты строятся, оказывать эту услугу, насколько она применима, где положительные элементы, а над чем имеет смысл поработать», – уточнила она.

Тем не менее, участники отрасли пока не оценили нововведение. В частности, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов обратил внимание, что сейчас в России существует «откровенный недостаток» отелей 4-5 звезд, их всего 150-200. «Не думаю, что ГОСТ повлияет на существенное увеличение количества отелей, работающих в формате «всё включено»… Нам безусловно понадобятся время и достаточно серьезные инвестиции», – отметил он.

«Меня смутило, это интрига вокруг ГОСТа была такая, как будто мы ожидаем выхода новой модели «Ауруса». Интрига повисла в тот момент, когда было сказано, что вот этот ГОСТ одобрен, принят, и начнет работать с 30 июня. И тут участники рынка спросили: а можно почитать? А почитать пока ничего нельзя. На мой взгляд, это достаточно странная история…» – сказал Прасов.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов со своей стороны подчеркнул, что даже в ходе «круглого стола» обсуждается всё, «кроме содержательной части – конкретных положений ГОСТа». «Вопросов больше, чем ответов. И тот факт, что сама разработка проходила в полузакрытом режиме, и то, что документ касается миллионов потребителей до сих пор недоступен, вызывает конечно очень много вопросов. И даже к исходу сегодняшнего обсуждения становиться понятно, вернее, не становится понятно, какие выгоды у потребителей. Пока складывается впечатление, что все равно придется искать отзывы, смотреть рейтинги, вчитываться в то, какое «всё включено» в каком конкретно отеле и что подразумевает оно», – констатировал он.

«Вот они – основные вопросы: как этот ГОСТ поможет бороться с недобросовестными практиками. Поскольку такой закрытый характер принятия, кто будет принимать решение соответствует отель этому ГОСТу или нет, и не будет ли это инструментом какой-то недобросовестной борьбы между различными средствами размещения и отелями? Не будет ли процедура оценки платной, а, соответственно, если она будет платной, то за это в конечном итоге заплатят потребители, и цены на него вырастут», – подчеркнул Павлов.

В этой связи глава «Общественной потребительской инициативы» отметил, что основное замечание к разработчикам – «нельзя делать такой документ закрытым». «Нельзя такие документы вводить в действие, а потом смотреть – как же он будет работать, чтобы потом оценить применение. Сначала с широкой общественностью, бизнесом оценивать, а потом уже принимать решение. Иначе вы изначально создаете инструмент, который не будет работать», – заключил Павлов.

Ранее Росстандарт утвердил новые правила обслуживания в отелях по оказанию услуг «всё включено» и «ультра всё включено» – национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022. На сегодняшний день отели самостоятельно определяют перечень и качество услуг по стандарту «всё включено».

Москва, Мария Соколова

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