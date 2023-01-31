Гособвинитель потребовал для Невзорова* 9 лет лишения свободы

Гособвинение потребовало признать журналиста Александра Невзорова (*признан в РФ иноагентом) виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорить его к девяти годам лишения свободы заочно. Об этом стало известно сегодня на заседании Басманного суда Москвы.

«Прошу признать Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – цитирует ТАСС слова прокурора Олега Лаврова. Гособвинитель также потребовал запретить журналисту пользоваться Интернетом на срок 4 года.

По данным следствия, Невзоров* 9 и 19 марте марта в Интернете опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений стали украинские СМИ. Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений. МВД объявило Невзорова* в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, он имеет вид на жительство в Италии.

Предполагается, что приговор будет оглашен 1 февраля. Инкриминируемая Невзорову* статья предусматривает наказание от штрафа в размере до 5 млн рублей до 10 лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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