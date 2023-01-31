Январь в Москве стал одним из самых сухих с начала века

В Москве осадки, выпавшие в январе, составили чуть больше месячной нормы. Об этом сообщил сегодня центр погоды «Фобос».

«По осадкам случился явный недобор: их в осадкомеры столичных метеорологов попало всего 28 мм, что чуть более половины от положенного за месяц (53%) – это третий результат среди самых сухих в век глобального потепления», – говорится в сообщении метеорологов.

Кроме того, по температурным показателям первый месяц 2023-го оказался на седьмом месте среди самых тёплых январей в XXI веке.

«Несмотря на довольно значительные колебания температуры с диапазоном почти в 30°, от −23,5° до +6,2°, в Москве январь 2023 года стал уже привычным тёплым месяцем с температурой на 1,4-1,5° выше климатической нормы», – уточнили специалисты.

Москва, Андрей Дорофеев

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