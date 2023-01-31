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Вторник, 31 января 2023, 18:04 мск

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В МВД оценили годовой ущерб от преступлений в России

В России по итогам 2022 ущерб материальный от преступлений составил более 748,3 млрд рублей. Такие денные приводятся в статистике МВД РФ, опубликованной на сайте министерства.

Как отмечается, почти две трети ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

По данным МВД, число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, сократилось за год на 5,3%, из которых 60,8% тяжкие и особо тяжкие. Всего выявлено 111,4 тысяч преступлений данной категории – 5,7% от общего числа. Материальный ущерб составил 339,1 млрд рублей, – уточнили в министерстве.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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