Турецкий эксперт рассказал о важной роли ЧВК «Вагнер» в борьбе с террористами в Сирии

ЧВК «Вагнер» зарекомендовала себя в Сирии, как одно из самых боеспособных подразделений, которое может собственными силами штурмовать города, удерживаемые террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом написал турецкий эксперт Дениз Кип в своей статье для издания Teori Dergisi.

В публикации он отметил высокий уровень организации российской ЧВК, что позволило ее бойцам эффективно действовать в Сирии, уничтожив большое количество террористов. Также в статье высоко оценили операции «вагнеровцев» по освобождению городов Пальмира и Дейр эз-Зор.

«Поскольку Министерство обороны России развернуло в Сирии только Воздушно-космические силы, Силы специальных операций и отдельные подразделения военной полиции, проблема с точки зрения количества союзников, несмотря на официальное участие Москвы, оставалась серьезной. Со стратегической точки зрения, наращивание военной мощи было недостаточным, и участие ЧВК «Вагнер» в сирийской кампании было исключительно целесообразным», – утверждает турецкий эксперт.

Также в статье приводится заявление бизнесмена Евгения Пригожина по поводу действий «вагнеровцев» в Сирии. Предприниматель сказал, что «вагнеровцы» практически выиграли сирийскую войну, а возможностей России достаточно, чтобы навести порядок не только вокруг себя, но и в других регионах.

Анкара, Светлана Антонова

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