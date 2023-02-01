В московских школах начался пилотный проект по подготовке к сдаче ЕГЭ

В рамках пилотного проекта московских одиннадцатиклассников начали готовить к сдаче ЕГЭ на специальных практикумах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видели запрос на большее внимание вопросам подготовки к ЕГЭ в школе и от родителей, и от самих учеников. Мы проработали его с экспертами, методистами и московскими педагогами и запускаем пилотный проект, который позволяет в последние четыре месяца учебного года уделять больше внимания подготовке к выпускным экзаменам. Впервые с 1 февраля 400 московских школ переходят на такой новый формат обучения», – пояснила Ракова.

По ее словам, в рамках школьного расписания у старшеклассников появятся практикумы по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам, на которых подробно разбираются экзаменационные задания.

«Мы делаем акцент на подготовку к экзаменам в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах школы, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на ребят. Готовиться к ЕГЭ по-новому будут 43 тысячи выпускников – это около 80% одиннадцатиклассников наших школ», – уточнила заммэра.

Ракова отметила, что в этом году для учеников впервые провели пробные ЕГЭ по всем предметам и дали возможность выпускникам проверить свой реальный уровень подготовки. Школьники смогли узнать, в какой стартовой точке они находятся, чтобы более осознанно подойти к выбору предметов. Пробный экзамен помог им утвердиться в своем решении или, наоборот, поменять вектор, более осознанно выбрать интересующую сферу. Пробные ЕГЭ также помогают снять напряженность, прочувствовать процедуру, чтобы меньше волноваться на реальном экзамене.

Практикумы проходят ежедневно и занимают не менее 40% учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у ребенка, тем больше эта доля (в основном школьники выбирают по три – четыре предмета). При этом в школьном расписании остаются уроки, необходимые для развития личности и поддержания здоровья, – по математике, истории, обществознанию, литературе, физкультуре и русскому языку. Все ученики также продолжают изучать профильные предметы до конца учебного года – в зависимости от специализации класса.

Москва, Андрей Дорофеев

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