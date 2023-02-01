В Москве может появиться станция метро и улица Сталинградская

Московское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выступило с инициативой в честь 80-летия победы в Сталинградской битве назвать «Сталинградская» станцию метро и улицу в российской столице. Как пояснил лидер московских «эсеров», первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, положительное решение увековечит подвиг народа и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Соответствующее обращение направлено заместителю мэра Москвы, председателю городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов российской столицы Наталье Сергуниной.

В письме отмечается, что Сталинградская битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, и в этом году 2 февраля исполняется 80 лет со дня окончания этой исторической для России военной операции.

«Переименование Сталинграда в Волгоград не повлияло на народную память. Само слово «Сталинград» стало символом непоколебимой стойкости и беззаветного мужества. Во многих городах мира есть улицы, проспекты, площади, связанные с памятью о битве, например, станция Парижского метро «Сталинград». В космосе летит астероид «Сталинград», целый тип крейсеров назван «Сталинград», – подчеркнул Гусев.

Московские эсеры предлагают правительству Москвы дать название «Сталинградская» новой станции метро (рабочее название «Текстильщики» Большой кольцевой линии), ввод в эксплуатацию которой намечен на 2023 год. Она находится в самом начале Волгоградского проспекта, названного в честь города-героя Волгограда (ранее Сталинграда). А также назвать «улица Сталинградская» Проектируемый проезд №770 (от примыкания Проектируемого проезда №57 к западной части Волжского бульвара до западной части Окской улицы).

«В случае невозможности дать название станции метро (рабочее название «Текстильщики», Большая кольцевая линия) именем города-героя Сталинграда, прошу рассмотреть возможность наименования одной из станций метро строящейся «Троицкой» («Коммунарской») линии метрополитена и улицу в месте массовой застройки в Троицком и Новомосковском административном округе», – отметил в обращении лидер московских «эсеров».

Стоит отметить, что в настоящее время в России развернута очередная общественная кампания за переименование Волгограда в Сталинград.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»