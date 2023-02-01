Водитель Porsche, сбивший трех человек на тротуаре в Москве, арестован до 25 марта

Суд отправил под арест водителя Porsche, который сбил в столице трех пешеходов и сбежал с места ДТП. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

«Около 20 часов 24 января 2023 года водитель автомобиля марки Porsche следовал по проезжей части ул. Нижние Поля, нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на находившихся на тротуаре троих пешеходов. Пешеходы госпитализированы с различными травмами. Водитель скрылся с места ДТП», – отметили в пресс-службе.

30 января виновник аварии был задержан в Ярославской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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