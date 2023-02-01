«Жируют почем зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни»: Пригожин о чиновниках, выступающих против СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин в комментарии журналистам издания «Глас народа» высказался по поводу того, что директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев до сих пор не отстранен от занимаемой должности, несмотря на отказ поддерживать СВО и ее участников, а также обращение предпринимателя по этому поводу.

«На Руси есть хорошая пословица: «Весна придёт, посмотрим, кто где гадил». Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почём зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни», – заявил Евгений Пригожин.

Он рассказал, что его юристы в данный момент ведут диалог с представителями законодательных органов касательно возможного запрета для чиновников любого уровня покидать Россию, а также «жировать». Бизнесмен уверен, что в случае принятия инициативы, количество чиновников уменьшится в два раза.

Ранее Пригожин призвал лишить Пушкарева занимаемой должности в связи с дискредитацией армии России.

Москва, Светлана Антонова

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