Организаторы фальшивого обменника оставили «клиента» без 8,5 млн рублей

Полицейские задержали группу мошенников, которые создали в Москве фальшивый пункт обмена валюты, чтобы выманить у своей жертвы более 8,5 млн рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники арендовали помещение на 7-й улице Текстильщиков якобы для организации пункта обмена валюты. Затем в одном из мессенджеров разместили объявление о выгодном курсе обмена рублей на доллары. 33-летний житель Москвы заинтересовался данным предложением и приехал по указанному адресу», – рассказала Волк.

«Клиента» встретили две женщины. Мужчина передал одной из них свыше 8,5 миллиона рублей, после чего она отлучилась, пообещав принести эквивалентную сумму в долларах. Ее сообщница некоторое время отвлекала внимание потерпевшего, а затем тоже удалилась. Денег мужчина так и не дождался.

«Оперативники установили, что подозреваемая скрылась с похищенными денежными средствами через другой выход и села в каршеринговый автомобиль, где ее поджидали соучастники. Несколько раз сменив машины, на арендованном Nissan Qashqai они направились в город Иваново», – добавила представитель МВД.

В подразделения Госавтоинспекции поступила ориентировка на задержание этой машины. Через несколько часов на Шереметьевском проспекте Иваново несколько экипажей блокировали разыскиваемый автомобиль. В салоне находились трое фигурантов. У одного из них обнаружили 400 тысяч рублей. Задержанные сообщили, что остальная сумма передана организатору аферы.

В это же время московские оперативники задержали и псевдокассиров – двух ранее судимых женщин. Одной из них в этот день поступил перевод от неизвестного лица на 200 тысяч рублей.

Всех пятерых суд заключил под стражу. Ведется розыск лидера группировки и оставшейся части похищенных денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»