Пассажир из Стамбула прятал в косметичке бриллианты почти на 2 млн рублей

Пассажир, прилетевший в Москву из Стамбула, пытался контрабандой ввезти партию искусственных бриллиантов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Россиянин спрятал искусственно выращенные алмазы на дне косметички и проследовал через «зеленый» коридор. Четыре камня круглой и каплевидной огранки обнаружили инспекторы в ходе таможенного досмотра ручной клади. По результатам таможенной экспертизы было установлено, что рыночная стоимость товаров составляет 1,8 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили таможенники, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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