По делу об организации сети борделей в Москве перед судом предстанут 16 человек

В суд направлено уголовное дело об организации в Москве занятия проституцией, в котором фигурируют 12 женщин и 4 мужчины, входившие в преступную группу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Западного административного округа столицы.

«Установлено, что в период с марта 2020 года по апрель 2022 года обвиняемая организовала на территории столицы деятельность шести притонов для занятия проституцией, для чего создала и возглавила организованную преступную группу с четким распределением ролей, в которую вовлекла не менее 15 соучастников», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Членами группы был создан колл-центр для приема звонков от клиентов, которым сообщали адрес притона. На входе в притоны было оборудовано видеонаблюдение, благодаря чему сотрудники колл-центра доводили клиентов до входной двери и передавали информацию об их прибытии администраторам. Те, в свою очередь, организовывали работу притонов, в том числе показы девушек, получали деньги и распределяли доход между проститутками.

«Согласно распределенным ролям, один из соучастников создал и обеспечивал функционирование сайтов сети Интернет с рекламой интимных услуг, четверо соучастников по указанию организатора приобретали необходимые для функционирования притонов предметы, обеспечивали инкассацию прибыли, выполняли охранные функции», – уточнили в прокуратуре.

В каждом из притонов, по данным следствия, одновременно работали от 10 до 15 девушек, стоимость их услуг составляла от 2,5 тыс рублей в час, «что обеспечивало большой поток клиентов и значительную прибыль».

Сеть притонов правоохранители выявили в апреле прошлого года. Фигуранты в возрасте от 32 до 60 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией). Свою вину они полностью признали.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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