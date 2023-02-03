Сердобольный уличный грабитель дождался приезда скорой к будущей жертве

В столице задержан мужчина, ограбивший на улице прохожего, который почувствовал себя плохо. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Потерпевший, 34-летний житель Подмосковья, передвигающийся на костылях, на улице Земляной Вал почувствовал себя плохо и позвонил в скорую помощь. Один из прохожих предложил ему свою помощь. Он донёс сумку гражданина до остановки, а когда подъехала бригада врачей, сердобольный незнакомец внезапно бросился бежать, прихватив с собой саквояж с личными вещами и паспортом пострадавшего», – говорится в сообщении ведомства.

После того как медики оказали потерпевшему помощь, он обратился в полицию.

Злоумышленник был задержан полицейскими на той же улице, однако похищенные вещи он уже успел сбыть.

В отношении 47-летнего приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»