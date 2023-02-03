«Начинается с «ю», а заканчивается на «туб»»: Пригожин объяснил, где обосновались «медиарэкетиры и медиаопарыши»

Предприниматель Евгений Пригожин высказался об экспертах в социальных сетях, которые полагают, что его деятельность кем-то курируется. С соответствующим вопросом к нему обратились журналисты РИА «Новый День».

«Все, что я делаю, я делаю исключительно на благо нашей Родины и исключительно по собственной инициативе. Никакую фигу в кармане я не держу», – подчеркнул он.

Он также добавил, что есть эксперты, которые только прикидываются профильными специалистами. На самом деле же они «питаются говнопрогнозами».

«Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. В нём кишат и размножаются всякие «фейгинакигальямовы». Это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб», – отметил предприниматель.

По его словам, в Сети есть и другой вид экспертов – медиарэкетиры. Ярким примером такой категории он назвал иноагента Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Пригожин сделал акцент на том, что к подобным представителям медиа необходимо относиться с осторожностью. По мнению бизнесмена, необходимо «прикладывать все усилия, чтобы их ловить».

Москва, Екатерина Попова

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