Фигуры литовских колхозника и колхозницы спустя почти 60 лет вернулись на ВДНХ

Воссозданные заново фигуры колхозника и колхозницы спустя почти 60 лет вернулись на крышу павильона «Химия» (бывший павильон Литовская ССР) на ВДНХ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Одно из главных украшений павильона «Химия» – скульптурная композиция «Колхозник и колхозница» вернулась на свое историческое место. С помощью специальной техники ее бережно подняли на крышу здания на высоту 14 метров. Воссозданные фигуры, как и исторические, достаточно массивные и выполнены более чем из 10 отдельных элементов, поэтому собирались специалистами на месте», – пояснил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторам предстоит в ближайшее время заделать стыковочные швы, но посетители главной выставки страны уже могут полюбоваться скульптурами.

Гости ВДНХ могут увидеть композицию такой, какой ее задумывали советские скульптуры Юрий Колесников и Арменак Степанян. Монумент состоит из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, которая в одной руке держит корзину фруктов, и колхозника в комбинезоне с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высится герб Литовской ССР – серп и молот, обрамленный колосьями и дубовыми листьями. Венчает герб пятиконечная звезда. Свободные руки колхозника и колхозницы лежат на гербе. Рядом с фигурами размещены корзины с овощами, снопы колосьев и бидон с доильным аппаратом.

Высота всей скульптурной композиции достигает около трех с половиной метров, а высота самих фигур колхозницы и колхозника – чуть больше трех метров. Размеры памятника воссозданы по архивным фотографиям 1954 года. Чтобы определить точные габариты подлинника, архитекторам-реставраторам потребовалось прибегнуть к методу фотограмметрии (методика определения формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотографиям).

Памятник воссоздавали с 2018 года. Монумент венчал здание павильона с 1954 по 1964 год.

Москва, Андрей Дорофеев

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