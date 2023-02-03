В выходные в московском регионе станет чуть холоднее

В предстоящее выходные в столичном регионе станет немного холоднее. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, возможен снег, а в вечернее и ночное время будет подмораживать до -11 градусов.

По данным синоптиков, в субботу, 4 февраля, ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура ночью в Москве -4…-2°, по области -7…-2°, днем в столице около 0°, в Подмосковье -8…-3°.

В воскресенье, 5 января, также вероятен небольшой снег. Температура ночью в Москве -5…-3°, по области -8…-3°. Днем в столице -3…-1°, в Подмосковье -8…-3°.

В начале следующей неделе похолодание продолжится. В понедельник, 6 февраля, ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура ночью -11…-6°, днем -7…-2°. Во вторник, 7 февраля, также прогнозируется примерно такая же погода.

Москва, Андрей Дорофеев

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