В Москве задержан руководитель PR-агентства

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве руководителя PR-агентства по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка полиции.

«По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов», – говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, речь идет об администраторе телеграм-канала «Новый век» Александре Гусове, который также является учредителем канала ВЧК-ОГПУ. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Гусов проходит по одному делу с журналистом Александром Шваревым, который объявлен в розыск. Тверской суд Москвы в ноябре 2019 года заочно его арестовал по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тысяч долларов и клевете на предпринимателя Алишера Усманова.

Как пояснили в МВД, в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги. В противном случае вымогатели угрожали разместить в медиапространстве «вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию».

Оперативники установили, что подобные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. За это время потерпевший лишился около 12 миллионов рублей.

«Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», – отметили в главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий специалист в области PR-технологий был задержан. По адресу его проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»