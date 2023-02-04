«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина» – Медведев о последствиях нанесения ударов по Крыму

Москва не будет вести переговоры в случае нанесения киевским режимом ударов по Крыму – последуют только «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое опубликовано в ее телеграм-канале.

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», – подчеркнул Медведев.

«Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал Президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – заявил зампред Совбеза РФ, комментируя возможный ответ Москвы на удары по объектам в Крыму или в глуби России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»