Саммит ЕС – Украина, проходивший накануне в Киеве, подтвердил курс на конфронтацию в Россией и перечеркнул принципы, на которых создавался Европейский союз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве. Суля ему европерспективу в нарушение своих же стандартных требований к еврокандидатам и декларируя «общность ценностей» с ним ЕС, солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине. При этом цинично «подтверждает» в совместном заявлении по итогам саммита «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам». Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», – подчеркнула Захарова.

По ее оценке, «не менее лицемерны призывы есовцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется». «Уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков. Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в т.ч. среди мирного населения», – констатировала официальный представитель МИД России.

Как считает Захарова, попытки в этих условиях запустить процесс создания каких-либо квази-структур по привлечению к ответственности за происходящее на Украине абсурдны и аморальны. «Как говорится, а судьи кто? Те, кто обманывал с Минскими соглашениями, покрывал военные преступления киевского режима против мирного населения на Донбассе с 2014 г., накачивал украинских преступников оружием и деньгами, кто пытается незаконно присвоить государственные активы России и средства наших граждан?» – отметила она.

«В очередной раз подтверждается, что руководство Евросоюза и его стран-членов инвестировало все политические, финансовые и военные средства в то, чтобы развернуть на Украине фронт против становления многополярного миропорядка, за который твердо выступает Россия и большинство мирового сообщества», – констатировала Захарова.

По ее словам, западные усилия тщетны. «Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля с.г. ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра «до последнего украинца», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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