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Суббота, 4 февраля 2023, 20:49 мск

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«Не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской»: бизнесмен Пригожин ответил на вопрос о стратегии ЧВК «Вагнер»

архив, фото: Минобороны РФ

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов, что представляет собой стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине.

Журналист издания «Блокнот» напомнил бизнесмену о статье в немецкой газете Bild. Там говорилось, что российская армия готовит новые наступления в рамках СВО с использованием стратегии ЧВК «Вагнер».

Пригожин уточнил, что не может дать развернутый комментарий на вышеуказанную тему. Однако он добавил, что «музыканты» учитывают большое количество факторов в ходе столкновений с ВСУ.

«Внутри ЧВК «Вагнер» есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я. Но, если описать ее в общих словах, стратегия ЧВК «Вагнер» – это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: «Ухи, ухи, ухи!» – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин ранее заявил, что «вагнеровцы» добиваются успехов зоне СВО, так как помнят об опыте своих предшественников и учитывают их ошибки.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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