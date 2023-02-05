Нелегитимно удерживают власть: Пригожин заявил о признании правительств Канады, США и Британии обер-террористическими

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление российского предпринимателя Евгения Пригожина.

В нем говорится, что совет командиров ЧВК «Вагнер» считает правительства США, Канады и Великобритании незаконными и обер-террористическими. Согласно тексту заявления, политика этих стран основана на создании террористических организаций. Совет командиров также признал недействительными декларацию независимости США, союзный договор Великобритании и конституционный акт Британской Северной Америки.

Пригожин предложил объяснить главам государств Джо Байдену и Карлу III, по какой причине они нелегитимно удерживают власть. Он отметил, что ЧВК «Вагнер» будет оказывать народам угнетаемых стран содействие в противостоянии террористическим структурам, а также защищать мирное население, подвергающееся геноциду, неоколониализму и терроризму.

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Москва, Светлана Антонова

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