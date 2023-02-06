Нелегальную стоянку судов ликвидировали на Москве-реке

В Кожуховском затоне Москвы-реки обнаружена незаконная стоянка двух десятков судов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Северной транспортной прокуратурой установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности плавания, водного законодательства в акватории Кожуховского затона Москвы-реки незаконно был организован отстой более 20 судов у берегоукрепления Южнопортовое. При этом данное берегоукрепление не является причальным сооружением и не предназначено для швартовки, стоянки и отстоя судов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, суда находились на отстое без оформления договоров водопользования. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении судовладельцев 14 дел об административных правонарушениях по ст. 7.6 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей.

«Только после прокурорского вмешательства 17 судов покинули Кожуховский затон. Перемещение оставшихся трех судов из затона контролируется Северной транспортной прокуратурой», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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