Московский суд вынес приговор участникам вывода из «Новикомбанка» 3,6 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд столицы вынес приговор 53-летнему Илье Гаврилову и 51-летнему Андрею Галочке, признав их участниками крупной растраты средств, принадлежавших коммерческому банку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В суде установлено, что Гаврилов и Галочка вместе с сообщниками, в том числе сотрудниками ЗАО АКБ «Новикомбанк», действуя организованной группой, в период с апреля 2012 года по август 2015 года совершили хищение денежных средств банка на общую сумму более 3,6 млрд рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как добавили в прокуратуре, участники организованной группы, располагая сведениями о финансовом состоянии банка и об объемах денег на его счетах, подписывали фиктивные документы, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, в том числе не осуществлявшим фактической финансово-хозяйственной деятельности. При этом документы содержали недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, наличии у них залогового имущества и его стоимости.

Уголовное дело в отношении других сообщников выделено в отдельное производство.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Галочку и Гаврилова каждого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс рублей», – отметили в пресс-службе.

Суд также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 3,6 млрд рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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