«Отказ связан с невероятной консолидацией общества»: Пригожин о решении суда по иску к Венедиктову

Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что отказ Пресненского суда пересмотреть иск к экс-редактору издания «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) связан с консолидацией российского общества.

Предприниматель отметил, что в настоящее время в социуме прослеживается определенный скептицизм по отношению к антироссийским идеям.

«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается», – приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, Пресненский суд Москвы сообщил об отказе пересматривать иск бизнесмена в отношении Венедиктова за распространение информации о связях предпринимателя с ЧВК «Вагнер». При этом отмечается, что в 2020 году данные слова журналиста были признаны недостоверными, но денежных выплат за это назначено не было.

Москва, Светлана Антонова

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