В России прогнозируют в 2023 году снижение урожая зерна на 17%

В 2023 году урожай зерновых и зернобобовых культур в РФ снизится на 17% к прошлогодним рекордам. С таким прогнозом выступили эксперты компании «ПроЗерно».

«Следует ожидать сокращения от сверх рекорда прошлого года до 127,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на -17% ниже прошлого 2022 года, но всего лишь на -0,8% ниже среднего за последние 5 лет», – говорится в телеграм-канале «ПроЗерно».

«Урожай пшеницы прогнозируется в размере 80,1 млн тонн, ячменя – 19,5 млн тонн и кукурузы 15 млн. По предварительным данным Росстата, пока в 2022 году собрано 153,8 млн тонн зерна, 104,4 млн пшеницы, 23,45 млн ячменя и 11,8 млн тонн кукурузы», – уточнили эксперты.

По их оценке, зерновые посевы в этом году могут незначительно снизиться на 1,3% и составить 46,96 млн га.

Москва, Мария Соколова

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