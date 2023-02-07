Нелегальный столичный таксист накопил штрафов на 800 тыс рублей

Мужчина, нелегально занимавшийся извозом в столице, накопил неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на 800 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Сотрудники «Организатора перевозок» помогли задержать гражданина, который занимался незаконным извозом в районе станции метро «Улица Академика Янгеля». А ещё нарушитель накопил долгов больше, чем на 800 тыс рублей за неоплату штрафов из-за нарушения правил остановки и стоянки у станций метро», – рассказали в ведомстве.

Как добавили в дептрансе, теперь мужчине придется не только погасить долги, но и оплатить штраф за нелегальные перевозки. Сейчас его авто эвакуировали на штрафстоянку, а с нарушителем работают сотрудники полиции и судебные приставы.

Москва, Андрей Дорофеев

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