Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с жителями Бахмута, спасенными от ВСУ

Коренной житель Бахмута (Артемовска) Александр Гоменов рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в подвале, а также о своем спасении из зоны боевых действий. Видео с интервью выложили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Как рассказал мужчина, его дом расположен в северо-восточной части города. Из-за обстрелов он со своим сыном и пожилой матерью более десяти дней просидел в подвале, пока не был эвакуирован бойцами ЧВК «Вагнер», которые ведут наступление на этом направлении.

«Слышим: голоса. Мы быстренько – думаем, может, украинская армия – в подвал немножко, раз, опустились. Я повернулся, идут хлопцы, а они в форме не украинской. И мы вышли, нас сразу хлопцы заметили. Это были [бойцы ЧВК] «Вагнер», – рассказал Александр.

По его словам, из-за напряженных боев ему пришлось еще один день просидеть в подвале. При эвакуации его мать несли «вагнеровцы», которые, как отметил мужчина, вели себя культурно. Как только они оказались в безопасном месте, их напоили чаем и накормили.

Бои за Бахмут стали самыми напряженными с начала спецоперации. ВСУ сосредоточили здесь внушительную группировку войск, которая располагает иностранным оружием и техникой. Сюда же перебрасываются украинские подразделения, прошедшие обучение в западных странах по стандартам НАТО.

Москва, Светлана Антонова

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