МИД России потребовал от посольства США прекратить подрывную деятельность

МИД РФ направил в посольство США ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Как сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу.

«Российское внешнеполитическое ведомство констатирует, что, несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – цитирует РИА «Новости» слова источника, близкого к руководству МИД.

Собеседник агентства пояснил, что «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя «агентов влияния» с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». Причастные к этому сотрудники посольства будут высылаться, невзирая на занимаемые должности, подчеркнул он.

«В этой связи новому послу США в Москве Линн Трейси, которая была принята в МИД 30 января для вручения копий верительных грамот, сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», – добавил источник, подчеркнув, что «российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства».

Москва, Светлана Антонова

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