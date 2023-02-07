«100% подорожают»: эксперты оценили перспективы тарифов на связь и Интернет

Тарифы на сотовую связь и Интернет в России вырастут на фоне возникающих у операторов проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты отрасли сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, возможностей для развития связи и Интернета пока нет в условиях увеличения нагрузки на сеть.

В частности, Интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев обратил внимание, что вопрос падения качества связи очень субъективный.

«Если мы используем VPN, то считайте, что мы даем двойную нагрузку на сеть. Если мы, соответственно, принимаем законы, которые в обязательном порядке заставляют операторов хранить весь траффик и фильтровать его, и не только фильтровать, но и установить оборудование, которое подконтрольно Роскомнадзору и фактически неподконтрольно оператору, – тут тоже узкое горлышко, потому что пропускная способность этого оборудования влияет на пропускную способность оператора связи. И вот из всех этих мелочей, хотя это мелочами назвать нельзя, складывается общая картина работоспособности всей сети и работы Интернета как такового, и особенно в глазах абонента», – пояснил Мариничев.

По его словам, решать проблемы надо комплексно, «не только либерализовав доступ интернет-провайдеров в дом, в квартиру, условно, к конкретному абоненту, а видоизменять или, извините, даже откатывать всю ту законодательную инициативу», связанную с так называемым «пакетом Яровой». «Вот есть какая-то польза от найденной информации в сохраненных за последние 2 года кладезях битов и байтов, которые хранятся там, не знаю, осмысленно или не осмысленно? Никто не проводил этот анализ, а операторы связи вместо развития сетей закопали и закапывают туда огромные бюджеты. В принципе, это деньги абонентов, наши с вами», – подчеркнул Интернет-омбудсмен.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко со своей стороны отметил, что с нынешним наличием оборудования и состоянием логистики ситуация на рынке может осложниться. «Не думаю, что операторы долго продержатся. Я вообще удивлен, что до сих пор не приостановили действие «пакета Яровой» и не пустили все оборудование, которое закупили на него, на текущие нужды… Там куплено достаточно много «железа», оно, конечно, несетевое, больше серверная часть, но, тем не менее, операторам бы это подошло, потому что хранение зашифрованной информации мне не представляется разумным ни при каких обстоятельствах», – сказал он.

Как полагает эксперт, в этой ситуации вполне естественно, что цены на связь для населения будут расти, но «не так, как автомобили или молоко». «Но я бы не ждал в этом году, вообще во времена таких серьезных изменений. Ожидать каких-то серьезных технологических новаций очень сложно… Нам надо еще осваивать территории. Это огромные вложения тоже – туда надо искать оборудования достаточно много, переподключать его к российским сетям. Поэтому, я думаю, мы будем стоять уверенно на том, что есть, а вот 5G пока придется отложить куда-то подальше. Надо разобраться с тем, что есть», – пояснил Клименко.

Мариничев также считает, что россиянам нужно готовиться к повышению стоимости услуг связи. «100% подорожают. У вас опять инфляционная составляющая, изменение курса доллара, труднодоступность оборудования, сложность развития сетей, изменение структуры собственности, изменение менеджмента, политик компаний, подстраивание под текущие реалии. Чем все сложнее и страннее становится, тем будет дороже, не взирая ни на что», – пояснил он.

Напомним, пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, обязал с октября 2018 года всех операторов связи в течении полугода хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей. Метаданные, то есть кому и когда звонил или пересылал файлы абонент, должны сохраняться до трех лет. При этом, если данные зашифрованы, то при их передаче по запросу спецслужб, нужно предоставлять и «ключ шифрования».

Москва, Мария Соколова

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