Вооруженный грабитель напал на таксиста в столице

Мужчина с ножом напал в столице на водителя такси. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что потерпевший, получив заказ, забрал клиента на Саратовской улице и повёз на указанный им адрес. Во время движения пассажир, расположившийся на заднем сиденье, внезапно достал предмет, похожий на нож, и приставил его к горлу таксиста», – говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленник велел отдать всю имеющуюся наличность и сотовый телефон. После этого налётчик приказал остановить машину и сбежал с места преступления. Позже в результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали 23-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

«У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на нож, который направлен на исследование. Похищенными деньгами и телефоном мужчина успел распорядиться по своему усмотрению», – добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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