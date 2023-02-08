Обвинение запросило для экс-губернатора Хабаровского края 23 года колонии

Государственное обвинение попросило назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, признанному присяжными виновным в убийствах, 23 года колонии строгого режима. Об этом сегодня сообщили «Интерфаксу» в Московском областном суде.

Для еще троих фигурантов дела Фургала – Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова – гособвинение запросило десять с половиной, 17 и 22 года колонии строгого режима соответственно.

Ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт всем четверым подсудимым. Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля в ходе процесса в Люберецком суде Московской области на выездном заседании в Мособлсуде, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в двух убийствах, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как следовало из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Вместе с тем, угрозы пожизненного лишения свободы Фургал избежал. Экс-губернатор был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено такое наказание, но по которым в настоящее время истек срок привлечения к уголовной ответственности – 15 лет. В таком случае, согласно Уголовному кодексу, если суд не сочтет возможным освободить Фургала от ответственности по срокам давности, пожизненное лишение свободы к нему применено быть не может.

Карепова, Кадырова и Палея присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Согласно фабуле обвинения, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах.

По версии следствия, Смольского и Зорю было решено «устранить» из-за конфликта по бизнесу, а Булатова – из-за того, что он догадывался о причастности Фургала к убийству Зори.

Фургал, как посчитало следствие, выступил заказчиком преступлений, Карепов – организатором, а Кадыров и Палей – исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово».

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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