Сплоченность и решительность – наше главное оружие

Россия непременно одержит победу не только над нацистским киевским режимом, но последователями Гитлера во всей Европе. Об этом пишет в своей статье руководитель исполкома политической партии «Гражданская инициатива» Владимир Соколов. По его оценке, после слов главы российского государства в Волгограде Запад уже напрягся.

Президент России Владимир Путин, выступая в Волгограде на торжественном собрании, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, сказал:

«Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

Только этого хватило бы для того, чтобы коллективный Запад оцепенел и напрягся. Там прекрасно знают, что президент России никогда не бросает слов на ветер. И если сказано, что нынешний киевский режим – нацистский, и более того, что они последыши Гитлера, то за этим маячит Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Киев, само собой, лишь промежуточная цель. Киев мы уже освобождали, скоро опять освободим, это даже не обсуждается. Но цель СВО – не Киев и не какие-то гитлеровские последыши, что сидят в бункере на Банковой. Их скоро поголовно отловят и предадут суду. Это вообще не вопрос! Вопрос в том, чтобы гарантии безопасности России и всех её союзников в многополярном мире были абсолютно надёжными и гарантированными. Иными словами, если угрозы исходят из Берлина, откуда рвутся «Леопарды» под Донецк и Харьков, значит, надо разбираться с Берлином, что тоже для нас не впервой. Берлин мы уже брали, Париж брали, было дело. Вот Вашингтон пока ни разу. Так не вопрос! Там, кстати, Капитолий сильно похож на Рейхстаг, а тут у нас опыт есть! Именно этого не понимают или, может быть, не хотят понимать на Западе. Президент России, он же и Верховный Главнокомандующий, чуть не на пальцах им растолковывает:

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать».

Вот после этого на Западе случился ступор. Они ведь на полном серьёзе думали, что мы опять погоним танки в Европу, будем биться за каждый городок, рваться к логову неонацистов через минные поля, чтобы кого-то окружить и принудить к миру через капитуляцию. Президент наш всех разочаровал – не будет этого, сказал, не надейтесь на то, что Россия вновь положит миллионы жизней на освобождение Европы от нацизма. У нас есть, чем ответить немецким, французским, американским и прочим последышам Гитлера.

Ясно было сказано, что танками дело не ограничится, если будет такая необходимость. И это все в Европе должны понимать! После взрыва в Атлантике одного нашего «Посейдона» Англию просто смоет волной. Если в Балтийском море дать залп – половина прибрежной Европы будет крабов кормить всё оставшееся время. При чём тут бронетехника? Зачем сегодня нам кого-то окружать, если некого будет? Они хотят измотать Россию в обычной войне со всей Европой. Они думают, что Россия не рискнёт, не осмелится, не посмеет, в конце концов, прекратить раз и навсегда неонацистскую вакханалию в Европе и во всём мире.

Но президент Путин очень отчётливо сказал именно об этом: одумайтесь, остановитесь, пока не поздно! Россия никогда и никого не боялась. Хотите проверить? У нас есть, чем ответить на все угрозы. Кто это поймёт, тот будет жив, а кто не поймёт – тот обречён на гибель. Туда гитлеровским последышам и дорога.

Москва, Руководитель исполкома политической партии «Гражданская инициатива» Владимир Соколов

© 2023, РИА «Новый День»